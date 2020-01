Anche quest’anno il moto club Pandino in collaborazione con gli amici del moto club Gorgonzola, del moto club Bussero e del moto club Spiriti della Strada hanno organizzato la Moto Befana Benefica

Moto Befana Benefica

Partiti da Lodi con un tempo abbastanza ostico – 2 gradi sotto lo zero e una nebbia stile anni 80 – i 150 partecipanti si sono spostati all’istituto Casa Famiglia Padre Spinelli di Rivolta per portare una briciola di allegria agli amici ospiti. Accolti come sempre con calore dalle Suore Adoratrici e dal personale interno i “motoraffreddati” si sono potuti riscaldare con tè, caffè e panettone.

“Dopo un giro per distribuire dolci e calze nei vari reparti ci siamo salutati dandoci appuntamento sicuramente per l’anno prossimo ma anche per questa estate per una merenda ed un giro in moto all’interno del parco”, ha commentato il pandinese Stefano De Mari.