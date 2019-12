Via dei fichi e via Kennedy non stanno bene. Il consigliere di minoranza Antonio Benzoni ha denunciato svariati problemi, dalla mancanza di tappeto d’asfalto, allo smottamento del marciapiede.

Marciapiede a rischio frana

“Vailate per cambiare pagina” ha espresso forti perplessità sullo stato delle vie dei Fichi e Kennedy. Pertanto, il capogruppo Antonio Benzoni ha sottoposto al Comune un’interpellanza.

“E’ stato effettuato il collaudo delle opere di urbanizzazione di via dei Fichi e via Kennedy? – si chiede il consigliere consigliere – Se no per quale motivo non sono state ancora collaudate? E in questo caso se succedesse un infortunio di chi sarebbe la responsabilità civile e penale?”

Quando l’asfaltatura?

La mancanza di una barriera di protezione verso il fosso della ciclopedonale è una delle questioni prioritarie per Benzoni, che ha intimato al Comune di segnalare i pericoli ai fruitori della strada, ma non solo. A queste criticità si aggiungono l’incompletezza di alcuni marciapiedi, tagli trasversali all’asfalto e buche.

“Quando è prevista l’asfaltatura e sistemazione dei chiusini sporgenti sulla strada? – si legge nella mozione – Perché il Comune non è attento alla sicurezza su strade dove transitano quotidianamente i bambini per recarsi a scuola?

“I consiglieri dormono”

“Perché i consiglieri comunali “dormono” sulla sicurezza stradale? – si conclude il testo dell’interpellanza – Sembra, ancora una volta, che l’incuria, il disinteresse e l’incapacità di valutare le situazioni di rischio e pericolo per la pubblica incolumità, in modo particolare dei bambini più piccoli non siano nelle capacità comprensoriali, gestionali e politiche di questa Amministrazione comunale.

L’Amministrazione di Vailate ha risposto all’interpellanza del consigliere Antonio Benzoni sullo stato di salute di via dei fichi e via Kennedy.

TORNA ALLA HOME