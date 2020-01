Il dottor Giorgio Cerizza va in pensione. Il primario del reparto di Alcologia del Santa Marta lascia il giorno del suo 70esimo compleanno.

Dottor Giorgio Cerizza pilastro del Santa Marta

Ha fondato il reparto di Alcologia, noto in tutta la Lombardia e non solo, da cui sono passate centinaia di persone con dipendenza da alcol, droga e gioco d’azzardo. Il caledario però è inesorabile e il prossimo 27 gennaio si congederà da collaboratori e pazienti. Lui però non intende ritirarsi a vita privata.

“Ho dato la mia disponibilità all’azienda a collaborare con i nuovi innesti e per un progetto per i giovani – ha detto – voglio che quello per cui ho lavorato una vita mi sopravviva e vada anche meglio”.

