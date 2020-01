Inizia male la settimana dei pendolari bergamaschi. Questa mattina, intorno alle 6.30, un guasto agli impianti che regolano la circolazione nella stazione di Verdello, di competenza di Rfi, ha messo in ginocchio la direttrice Bergamo-Milano.

Guasto a Verdello

Ad allertare i passeggeri ci ha pensato Trenord, attraverso il suo sito che offre la situazione della circolazione in tempo reale, con questo messaggio: “Possibili ritardi fino a circa 30 minuti e variazioni a causa di un guasto agli impianti, di competenza Rfi, che regolano la circolazione ferroviaria, nella stazione di Verdello-Dalmine. I tecnici sono al lavoro per risolvere il guasto lungo la linea”.

Ritardi sulla Bergamo-Milano

In particolare hanno subito variazioni, al momento:

il treno 24753 (TREVIGLIO 06:38 – BERGAMO 07:08) viaggia con 32 minuti di ritardo

il treno 24758 (BERGAMO 07:20 – TREVIGLIO 07:50) oggi partirà dalla stazione di Verdello Dalmine alle 7:33

il treno 24754 (BERGAMO 06:20 – TREVIGLIO 06:50) oggi termina il viaggio nella stazione di Verdello Dalmine

il treno corrispondente 24755 (TREVIGLIO 07:08 – BERGAMO 07:38) oggi parte dalla stazione di Verdello-Dalmine alle 7:23

Sulla direttrice Bergamo-Pioltello-Milano, invece:

il treno 10800 (BERGAMO 06:30 – MILANO P. GARIBALDI 07:33) viaggia con 28 minuti di ritardo

il treno 2605 (MILANO CENTRALE 07:05 – BERGAMO 07:53) oggi non sarà effettuato per un guasto al treno: i clienti diretti a BERGAMO possono utilizzare il treno 2607 (MILANO CENTRALE 08:05 – BERGAMO 08:53)

Ritardi anche sulla Cremona-Treviglio

Anche sulla Cremona-Treviglio la situazione, sebbene migliore, non è rosea. Trenord ha diramato l’avviso per il ritardo del treno 10453 (TREVIGLIO 07:07 – CREMONA 08:19): è previsto in partenza con circa 35 minuti di ritardo perché è stato necessario prolungare i tempi di preparazione del treno.

