Il gruppo di giovani volontari va a caccia di rifiuti abbandonati. Ieri, sabato, sono stati premiati dall’Amministrazione comunale.

I Rudaroli ricevono la targa

I ragazzi ormai sono diventati gli angeli custodi del territorio. Senza chiedere nulla in cambio, mossi solo dal senso civico e la difesa dell’ambiente, hanno organizzato una task force antirifiuti per ripulire Pandino, ma non solo. Sabato mattina i Rudaroli hanno ricevuto i ringraziamenti dell’Amministrazione comunale ed una targa di riconoscimento per il loro impegno a livello sociale.

Già al lavoro

“Ci ha fatto davvero molto piacere – hanno detto i ragazzi già impegnati in una nuova missione – adesso (sabato pomeriggio, ndr) stiamo andando a ripulire la zona della ex centrale elettrica. Abbiamo saputo che era piena di rifiuti e infatti abbiamo trovato una discarica abusiva con due televisori a tubo catodico e un migliaio di video cassette. Poi andremo a pulire anche l’ex Jolly Bar”.

