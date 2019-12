«I Rudaroli» si sono presentati ufficialmente sabato, al centro sociale, in un incontro organizzato dalla Consulta dei giovani di Pandino.

I Rudaroli si presentano

“Abbiamo cominciato per essere d’esempio alle persone e anche perché è un buon modo per conoscere le persone”. Così, sabato pomeriggio, all’incontro organizzato dalla Consulta dei giovani Andrea De Mari ha spiegato le ragioni che hanno spinto alcuni giovani pandinesi a prendersi a cuore le sorti del territorio comunale, e non solo. Armati di sacchi e buona volontà da tempo raccolgono quintali di rifiuti abbandonati. Tra il folto pubblico presente al centro sociale c’era anche il sindaco Piergiacomo Bonaventi.

