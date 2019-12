Un anno di successi ed emozioni e un 2020 che attende solo di essere scoperto. Il Corpo bandistico di Pandino tira le somme dell’anno che sta per concludersi e non nasconde la propria soddisfazione.

Il Natale del Corpo bandistico

Con il tradizionale concerto di Natale di sabato 21 dicembre nella chiesa parrocchiale di Pandino, che ha visto le performance della Junior Band diretta da Enrico Medri e del Corpo Bandistico di Pandino diretto dal maestro Marco Pozzi affiancati dai tenori Domenico Donesana e Lorenzo Pollastri, si è concluso un anno ricco di iniziative e eventi per la compagine musicale. Un anno che ha visto al Banda e le sue “costole musicali”, la Junior Band e i vari gruppi musicali come gli ottoni, impegnati in concerti, esibizioni, servizi religiosi e iniziative di carattere civile.

La scuola di musica

Il Corpo Musicale pandinese, presieduto da Giorgio Valota, e coadiuvato dalla vicepresidente Emiliana Colombo, ha ancora una volta organizzato i tradizionali concerti ai Fontanili del Parco del Tormo e ha continuato a investire sulla Scuola di musica che conta oramai quasi 100 iscritti e che proprio nei locali della nuova sede di via Milano a Pandino ha trovato una sua vera dimensione con spazi più ampi e dedicati.

Un 2020 ricco di eventi

Anche quest’anno, durante la tradizionale festa di santa Cecilia sono stati premiati i componenti della Banda che da molti anni ne fanno parte. Tra tutti ci piace ricordare il decano, Giacomo Villa che da ben 70 anni fa parte della Banda pandinese. Ora, dopo la meritata pausa delle vacanze natalizie, il Corpo Bandistico di Pandino, sarà pronto ad affrontare un 2020 che si promette ricco di eventi e di musica. Una 2020 che parte con un nuovo calendario, dedicato ai ragazzi della Junior, la miniera da cui la Banda attinge le sue nuove leve.

