Il nuovo video di Niccolò Fabi girato domenica nel castello visconteo di Pandino. Un volano che l’Amministrazione intende sfruttare per promuovere il maniero.

Niccolò Fabi gira un video nel castello

Domenica, dalle 15 alle 17, la troupe del canatante romano è arrivata in paese e non poteva passare inosservata dal momento che in centro si sonomossi anche cavalli e cavalieri in costume.

“Non possiamo rivelare i dettagli perché ci è stata chiesta discrezione – ha affermato l’assessore ai Lavori pubblici Francesco Vanazzi – ma non c’è dubbio che abbiamo concesso volentieri la location. Stiamo cercando in ogni modo di valorizzare il maniero”.

“Abbiamo abbassato il costo per l’uso dell’arena proprio per favorire lo sfruttamento dello spazio e siamo stati in grado di rispondere rapidamente alla richiesta pervenutaci tre giorni prima dall’entourage dal cantante – ha aggiunto il sindaco Piergiacomo Bonaventi – al di là della cifra incassata il fatto di fare da cornice a un video musicale può avere un ritorno di immagine importante”.

