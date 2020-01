L’Auser di Arzago, l’associazione Vita Serena che si occupa di servizi per la terza età, ha inaugurato stamattina nel piazzale antistante la sua sede il “Fiat Doblò”, il nuovo veicolo in uso ai volontari per i trasporti sanitari.

Un nuovo mezzo per Vita Serena

L’associazione Vita Serena, l’Auser di Arzago, aveva la necessità di un nuovo veicolo per il trasporto di anziani e disabili nelle strutture sanitarie per visite o cure mediche. Aderendo al progetto “Noi con Voi” della Global Mobility System di Melzo, e con l’aiuto delle Amministrazioni comunali di Arzago, Casirate e Vailate, sono stati trovati gli sponsor che garantiranno ai volontari dell’associazione di poter usufruire del “Fiat Doblò” – attrezzato per il carico e scarico delle carrozzine – in comodato d’uso per 4 anni gratuitamente, compresi copertura assicurativa, la polizza kasko, la revisione, i tagliandi, i cambi gomma e tutto ciò che serve per mantenere il veicolo efficiente e sicuro. Questa mattina, sabato, presso la sede dell’associazione in piazza De Capitani d’Arzago il taglio del nastro e la benedizione del mezzo.

Una festa con volontari, sponsor e amministratori

La cerimonia alla sede dell’Auser Vita Serena, alla presenza dei sindaco Gabriele Riva (Arzago) e Manuel Calvi (Casirate) – era assente il primo cittadino di Vailate Paolo Palladini -, dei titolari della “Gms”, del presidente dell’Auser locale Renato Gandolfi e di tanti tra volontari e cittadini arzaghesi, si è aperta con la benedizione. A impartirla al “Fiat Doblò”, fresco di affissione di tutti gli sponsor che hanno sostenuto il progetto “Noi con Voi”, è stato il parroco don Enrico Strinasacchi. Poi, Gandolfi e le autorità hanno tagliato il nastro che avvolgeva il furgone e hanno invitato tutti i presenti nel salone delle sede.

Discorsi e targhe di ringraziamento agli sponsor

“Una giornata importante per la nostra associazione”, ha ammesso Gandolfi nel discorso in cui ha voluto ringraziare i Comuni che hanno patrocinato il progetto, aiutando Vita Serena nel coinvolgere gli sponsor locali. Grazie ribadito anche dei due primi cittadini presenti che non hanno mancato di sottolineare il fondamentale servizio alle comunità che i volontari di Vita Serena fanno con i trasporti sanitari. Prima del rinfresco sono stati assegnati gli attestati agli sponsor che hanno aderito al progetto “Noi con Voi”: Gipponi Tapparelle, Zauner, Moro Verniciatura, Farmacia dottoressa Colombo di Arzago; panificio e pasticceria Mariarosa e Flavio di Arzago, Casirate e Vailate; Centro Spesa Cervi e Torneria Cazzulani F.lli di Casirate, e Vailog. “L’auspicio – ha concluso Renato Gandolfi – è che altre realtà produttive e artigianali del nostro territorio aderiscano al progetto. Spazio per i loro loghi sul furgone ne abbiamo”.

