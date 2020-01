Lunedì 27 gennaio 2020, per la Giornata della Memoria, l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Bergamo ospiterà, alle 15, la cerimonia di consegna delle Medaglie d’Onore, conferite con Decreto del Presidente della Repubblica, per commemorare i cittadini italiani militari e civili, deportati e internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra. Tra loro anche due cremaschi, ormai deceduti.

Medaglie d’onore

Sono stati insigniti di tale importante riconoscimento 98 cittadini due dei quali viventi e due cremaschi: Alberto Fantoni, residente a Villa d’Ogna (che ritirerà la medaglia presso la Presidenza della Repubblica, nel corso della cerimonia in programma a Roma il 27 gennaio prossimo) e Antonio Savoldelli, residente a Clusone.

Il Prefetto di Bergamo, Elisabetta Margiacchi, con il Rettore dell’Università degli Studi di Bergamo, il presidente della Provincia di Bergamo Gianfranco Gafforelli e i sindaci dei Comuni di residenza degli insigniti, consegnerà i riconoscimenti alla presenza delle autorità religiose, civili e militari della provincia, nonché dei rappresentanti provinciali delle associazioni combattentistiche e d’arma.

Tra i premiati anche due cremaschi: si tratta di Bassiano Bianchi di Pandino e Antonio Freri di Camisano, entrambi però purtroppo già deceduti.

La cerimonia

La cerimonia si aprirà con l’Inno d’Italia che verrà eseguito dal Coro “Voci del Brembo” costituito nel 2015 a Valbrembo e dal 2018 riconosciuto come uno dei cori dell’Associazione Nazionale Alpini di Bergamo. L’evento sarà arricchito dalla lettura di un brano teatrale da parte del Direttore del Centro Universitario Teatrale dell’Università degli Studi di Bergamo, Claudio Morandi, e da interludi musicali eseguiti dai musicisti dell’Istituto di Studi Musicali “Gaetano Donizetti” di Bergamo.

Riconoscimenti

Nella circostanza, verrà consegnata anche l’Onorificenza di Ufficiale dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” all’architetto Marco Guido Salvi, di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” all’avvocato Enrico Pelillo e l’Onorificenza di “Vittima del Terrorismo” al Tenente colonnello dell’Arma Carabinieri, Riccardo Ponzone.

Di seguito l’elenco completo dei premiati:

Agnelli Faustino Gromo Deceduto Barcella Luigi Trescore Balneario Deceduto Beretta Angelo Ranica Deceduto Bertocchi Costantino Pradalunga Deceduto Bettinelli Giacomo Brembilla Deceduto Bianchi Bassiano Pandino Deceduto Bocassini Giulio Cerete Deceduto Bortolotti Daniele Cene Deceduto Branchi Patrizio Oneta Deceduto Brignoli Carlo Carobbio degli Angeli Deceduto Bulletti Ambrogio Pontenossa Deceduto Busi Giuseppe Brembilla Deceduto Carminati Davide Brembilla Deceduto Carminati Lorenzo Brembilla Deceduto Carminati Pietro Brembilla Deceduto Carrara Giovanni Pradalunga Deceduto Cattaneo Mario Ponteranica Deceduto Cinchetti Virgilio Bianzano Deceduto Cometti Vittorio Pradalunga Deceduto Cornelli Alfonso Angelo Giuseppe Almè Deceduto Donini Angelo Ranica Deceduto Flaccadori Giovan Battista Ranzanico Deceduto Forcella Antonio Brembilla Deceduto Forcella Giuseppe Brembilla Deceduto Freri Antonio Camisano Deceduto Gelindi Giordano Pontenossa Deceduto Gelindi Pacifico Pontenossa Deceduto Gervasoni Alessandro Brembilla Deceduto Ghidini Pietro Ranzanico Deceduto Gritti Giacomo Ranica Deceduto Gualandris Aldo Seriate Deceduto Guerini Giacomo Gazzaniga Deceduto Imberti Giuseppe Casnigo Deceduto Lanfranchi Giustino Pontenossa Deceduto Locatelli Francesco Brembilla Deceduto Locatelli Francesco Brembilla Deceduto Locatelli Cristoforo Gerosa Deceduto Maffeis Giovanni Quirino Cene Deceduto Manenti Pietro Oltre il Colle Deceduto Marchesi Egidio Ranica Deceduto Merelli Guerino Gazzaniga Deceduto Merla Pietro Gazzaniga Deceduto Moioli Giovanni Battista Brembilla Deceduto Mologni Giovanni Severino Pradalunga Deceduto Moriggia Giuseppe Pontenossa Deceduto Morotti Giosuè Ranica Deceduto Musitelli Antonio Brembilla Deceduto Musitelli Antonio Brembilla Deceduto Olivari Francesco Gromo Deceduto Patelli Camillo Ranzanico Deceduto Pellegrini Luigi Silvio Ranica Deceduto Persico Giuseppe Albino (Desenzano al Serio) Deceduto Pesenti Angelo Brembilla Deceduto Pesenti Bonaventura Brembilla Deceduto Pesenti Francesco Brembilla Deceduto Pesenti Matteo Brembilla Deceduto Pesenti Pietro Matteo Brembilla Deceduto Pesenti Ernesto Mario Ranica Deceduto Pesenti Bolò Alfredo Gerosa Deceduto Pesenti Campagnoni Valeriano Gerosa Deceduto Pezzotta Ciro Albino Deceduto Piantoni Giovanni Pontenossa Deceduto Piazzoli Costantino Ranica Deceduto Piccinini Giacomo Albino (Desenzano al Serio) Deceduto Pizzighini Alipio Ranzanico Deceduto Raineri Rosario Pontenossa Deceduto Rebucini Marino Gerosa Deceduto Remondi Angelo Cene Deceduto Rinaldi Giuseppe Brembilla Deceduto Rinaldi Lorenzo Brembilla Deceduto Rocca Giovanni Gazzaniga Deceduto Rodigari Attilio Giovanni Oneta Deceduto Roggeri Zaccaria Ranica Deceduto Rudelli Giuseppe Pontenossa Deceduto Ruggeri Giacinto Casnigo Deceduto Salvi Amerigo Brembilla Deceduto Salvi Andrea Brembilla Deceduto Salvi Angelo Brembilla Deceduto Salvi Guerino Brembilla Deceduto Scaglia Domenico Brembilla Deceduto Suardi Paolo Bianzano Deceduto Sugliani Silvio Leffe Deceduto Tironi Riccardo Ranica Deceduto Tombini Luigi Angelo Antonio Ranica Deceduto Tombini Pietro Ranica Deceduto Torri Emilio Giacomo Ranica Deceduto Trezzi Celesto Ranica Deceduto Valceschini Giovanni Brembilla Deceduto Valoncini Pietro Albino Deceduto Valoti Luigi Pontenossa Deceduto Vanotti Giacomo Brembilla Deceduto Zambelli Pietro San Paolo d’Argon Deceduto Zambetti Anselmo Ranzanico Deceduto Zambetti Renzo Ranzanico Deceduto Zanga Giuseppe Vall’Alta di Albino Deceduto Zilioli Emilio Cene Deceduto

