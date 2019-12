“Per Natale vorrei…” inviaci la foto del tuo albero ed esprimi un desiderio per il tuo paese. Tutte le foto che riceveremo in redazione verranno pubblicate sul Giornale di Treviglio, Romanoweek e Cremascoweek venerdì 20 dicembre.

Si avvicina Natale e anche il Giornale di Treviglio vuole festeggiare con voi rendendo protagonista – ancora una volta – il nostro territorio. Per questo vi chiediamo di inviarci la foto del vostro albero di Natale o, se preferite, del vostro presepe insieme a un piccolo pensiero dedicato al vostro Comune di residenza. Un desiderio da esprimere, un regalo da mettere sotto l’albero per il paese in cui vivete e che vorreste veder realizzato magari nei prossimi anni…

Sognare non costa niente e chissà che qualche amministratore non prenda spunto da questi suggerimenti natalizi…

Partecipare è semplice e gratuito. Basta inviare la vostra fotografia all’indirizzo mail redazione@giornaleditreviglio.it oppure con un messaggio privato alla nostra pagina Facebook e ancora su Instagram con l’hashtag #pernatalevorrei scrivendo NOME, COGNOME, COMUNE DI RESIDENZA e il PENSIERO PER IL VOSTRO COMUNE.

Tutte le fotografe verranno pubblicate sul Giornale di Treviglio, Romanoweek e Cremascoweek venerdì 20 dicembre e sul nostro sito www.giornaleditreviglio.it la Vigilia di Natale.

