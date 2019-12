Santa Lucia è arrivata sul suo carretto in centro, accolta dalla folla, regalando dolci ai bambini in festa.

Santa Lucia tra la folla

Anche quest’anno Santa Lucia è passata a far visita ai piccoli pandinesi, attraversando sul suo carretto via Umberto I. Una folla l’ha subito attorniata festosa, e i bambini, in visibilio, le sono corsi in contro per guardarla da vicino e ricevere i dolci che ha distribuito a piene mani.

