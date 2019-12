Ieri sera Santa Lucia è arrivata anche a Quintano, per distribuire doni e dolci ai bambini del paese.

Arriva Santa Lucia

E’ mancata la tanto attesa (almeno dai più piccoli) neve, ma non i dolci, i mandarini, le risate e ovviamente gli auguri. Discreta e silenziosa, la santa più amata dai bambini giovedì 13 dicembre ha fatto tappa anche a Quintano per festeggiare una ricorrenza molto sentita nel calendario natalizio del Cremasco, facendo ingresso in paese intorno alle 19.30.

Doni e dolci

Invitata dall’Amministrazione, che ha organizzato il tradizionale giro per le vie del paese, la patrona della vista è stata accolta da grandi e piccini che la attendevano con ansia. Accompagnata dal fedele asinello e dai volontari Alfredo Pandini, Francesco e Beatrice Zaninelli e Angelo Uberti, santa Lucia ha regalato a piene mani dolci e caramelle a un’emozionatissima platea di bimbi.

TORNA ALLA HOME