E’ Mia, una bellissima Australian Sheperd, la vincitrice del gioco Simpatiche Zampette 2019. A lei e ad altri sette partecipanti a quattro zampe sono stati consegnati, venerdì sera, i bellissimi premi messi in palio dal Giornale di Treviglio, Romanoweek e Cremascoweek.

Simpatiche Zampette 2019 da record

Ci avete tenuto compagnia per 13 settimane, da settembre fino a ieri, 13 dicembre 2019, con le storie dei vostri amici a quattro zampe e con la voglia di partecipare a un gioco che si è concluso con numeri da record. Oltre 130 iscritti e quasi 5mila voti!

Ieri, venerdì 13 dicembre 2019, in piazza Setti si è tenuta la premiazione dei vincitori che si sono portati a casa tre soggiorni per due persone e buoni acquisto messi in palio dal centro cinofilo Batti la zampa di Caravaggio, da Amici per il pelo di Urgnano e dalla Clinica Veterinaria di Calvenzano. Alla premiazione hanno partecipato, oltre al direttore del Giornale di Treviglio Davide D’Adda e al responsabile commerciale Ruben Magni, anche la Garante degli animali di Treviglio Sara Resmini che ogni settimana ha affidato alle nostre pagine importanti consigli e informazioni sul mondo degli animali d’affezione e il presidente dell’associazione Commercianti di Treviglio Gabriele Anghinoni.

Ecco chi ha vinto

Il primo premio è andato a Mia, appunto, l’Australian Sheperd di Nicole Zanirato di Casirate d’Adda che ha totalizzato ben 893 voti. Mia, prima iscritta del nostro gioco, era rimasta su gradino più alto del podio per le prime settimane poi era stata scalzata da Napoleone, ma non ha desistito e con un colpo – di zampa – finale ha riagguantato il primo posto.

Al secondo posto – a sorpresa – Ariel, un gatto adottato nel 2018 dal Gattile Amamici di Caravaggio da Elisa Coti e Francesco Cometti di Morengo. Per Ariel una scalata con alti e bassi e poi, all’ultima settimana, l’affondo che l’ha portata a 682 voti.

Terzo posto, invece, per Napoleone, lo sveglissimo barboncino di Antonella Vitali di Ciserano. Per quasi tutto il gioco Napoleone ha mantenuto saldo il comando della classifica, ma alla fine si è dovuto arrendere all’assalto combinato di Mia e Ariel e ha chiuso con 571 voti.

A loro i tre soggiorni a Finale Ligure, Toscana e Saint Vincent oltre ai buoni acquisto dei nostri partner commerciali che li hanno premiati.

Gli altri premiati

Al quarto posto con 368 voti si è poi classificata Melody, barboncina di Fara Gera d’Adda acquistata da Simona Dal Zoppo all’allevamento Batti la zampa di Caravaggio. Quinto posto con 226 voti per Bloom, meticcio di Maria Teresa Manno di Romano, sesto posto invece per Kim, un maltipoo di un anno e mzzo, di Bibiana Dondossola di Fara Gera d’Adda con 216 voti. Settimo posto infine per Zoe, meticcio di 4 anni di Marcella Cattaneo di Treviglio.

A Lia, invece, tenera cagnolina di Ylenia Ferrari di Cologno al Serio è andato il premio per il video.

Sul Giornale di Treviglio in edicola venerdì 20 dicembre troverete il servizio completo e la classifica finale.

