Tutti bocciati i trenta partecipanti al concorso per un posto all’Anagrafe e Agnadello finisce su Studio Aperto. Oggi infatti una troupe televisiva ha intervistato sindaco e cittadini.

Agnadello finisce su Studio Aperto

Un servizio trasmesso al Tg delle 12.30, in cui il sindaco Stefano Samarati è stato interrogato sul caso che ha suscitato scalpore. Possibile che nessuno sia riuscito a rispondere a tutte le domande correttamente? Eppure è così. Domande sul generale funzionamento dello Stato, ha spiegato il primo cittadino, fatto sta che adesso è tutto da rifare. Tra gli intervistati per strada chi ha parlato di poca preparazione dei giovani e chi di scarso impegno, mentre l’ex sindaco Giovanni Calderara ha accusato l’Amministrazione “Non credo che si siano presentati 30 somarelli” ha detto, alludendo a qualche problema nei criteri di assegnazione dei punteggi. Intanto il primo cittadino invita nuovamente chi ha bisogno di un lavoro a non perdere quella che ha definito “un’occasione esagerata per ottenere un posto fisso”.

Leggi di più su Cremascoweek in edicola venerdì 17 gennaio.

TORNA ALLA HOME