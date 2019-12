Un defibrillatore in dono alla “Cascina Carlotta” di Spino d’Adda. La collocazione in presenza delle autorità e degli spinesi è previsto per sabato prossimo.

Lions club

Un Centro culturale più accogliente e sicuro. Con questi presupposti, sabato 21 dicembre alle 11 in “Cascina Carlotta” avverrà la consegna ufficiale del defibrillatore donato dalla Sezione Lions di Pandino.

Proventi del concerto

Lo scorso 27 ottobre al cinema “Vittoria” si è svolto il concerto della Fanfara del 3° reggimento Carabinieri “Lombardia” organizzato proprio dal Lions club di Pandino. Parte dei proventi dell’incasso sono serviti ad acquistare un defibrillatore da collocarsi in zone altamente frequentate e il Comune, disponendo di strumenti simili al Centro sportivo e alle scuole, ha optato per il posizionamento in “Cascina Carlotta”.

Ringraziamenti

Tra gli organizzatori e promotori della manifestazione musicale gli spinesi Gianni Pizzamiglio, Antonella Salvaderi e Alessandro Zanini.

TORNA ALLA HOME