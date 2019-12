A Vailate arriva la seconda «Casa dell’acqua». Si trova in via Salvo D’Acquisto, ma non è ancora attiva.

Erogatore in via Salvo D’Acquisto

L’Amministrazione di Vailate ha comunicato che un nuovo erogatore di acqua potabile è in fase di installazione fra via Salvo D’Acquisto e via Primo Maggio. Il progetto nasce da un programma pensato da «Padania Acque» per migliorare l’accessibilità all’acqua pubblica in tutta la Provincia.

Attivazione a gennaio

Uno dei Comuni selezionati è proprio quello di Vailate, che nei mesi scorsi ha siglato la convenzione col gestore del servizio idrico affinché, entro un anno dalla gara d’appalto (svoltasi in estate), il nuovo erogatore fosse posizionato. La casa dell’acqua è arrivata e si attende ora che venga messa in funzione. L’attivazione è prevista per gennaio.

