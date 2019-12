(foto di repertorio)

Manca ormai poco al Natale e in tanti Comuni l’aria di festa si inizia a sentire. Ecco una carrellata di appuntamenti da non perdere nel weekend dedicato al Natale.

A Treviglio

Domenica 22 dicembre dalle 14 la magia del Natale arriva nel centro storico di Treviglio. Club Automoto Storiche Treviglio e Treviglio Vintage, in collaborazione con l’Associazione Commercianti Artigiani e Professionisti, il Distretto del Commercio ed il patrocinio del Comune di Treviglio, organizzano un pomeriggio di festa con Babbi Natale motorizzati. I babbi in moto, storiche e non, si ritroveranno dalle 14 ed entro le 14.30 al parcheggio antistante la Piscina “A. Quadri” di Treviglio. Alle 14.40, i Babbi motorizzati partiranno per un giro che toccherà molte zone della città per

poi visitare e portare un sorriso al reparto di pediatria dell’Ospedale e agli ospiti della casa Anni sereni. A seguire il corteo ripartirà per portare Babbo Natale (quello vero!) nel centro di Treviglio dove, dalle 16.45 circa, sul suo trono in Piazza Garibaldi, circondato dalle renne motorizzate dei suoi aiutanti, accoglierà i bimbi per una foto, ascoltare i loro desideri e ritirare le letterine.

Alle 16.30 in Piazza Setti, il Coro Stecchino d’Oro sarà in concerto con Una Notte Senza Età per cantare insieme a loro le canzoni di Natale, da White Christmas a Jingle Bell Rock.

A Pandino

Venerdì 20 dicembre alle 15.30 giochi da tavolo per la Ludoteca in biblioteca, mentre domenica 22 dicembre, a cura del Gruppo di Lavoro Cultura) andrà in scena Natale in castello. Dalle 15.30 alle 16.30 sarà aperto in biblioteca l’ufficio postale di Babbo Natale con spazio gioco e dalle 16.30 letture animate per bambini dai 3 ai 5 anni. Alle 15.45 nella sala del Loggiato Inferiore tradizionale tombolata e alle 17 letture natalizie per bambini dai 6 ai 10 anni. Lunedì 23 dicembre alle 15.30 E’ Natale, bambini! con letture animate a cura di Pandemonium teatro per bambini dai 6 ai 10 anni.

A Rivolta

Si parte domani, giovedì 19 dicembre con il pranzo di Natale per i nonni al centro socio culturale La Chiocciola a cura dell’Assessorato ai servizi sociali. Domenica 22 dalle 9.30 per la vie del centro La Piva di Natale a cura della banda cittadina Sant’Alberto e alle 15 in sala Papa Giovanni XXIII Natale con Rudolph spettacolo teatrale per bambini. E infine, alle 21, Concerto di Natale nella basilica di San Sigismondo. Alla Vigilia di Natale, alle 14 in Casa Famiglia, Piva di Natale con la banda Sant’Alberto e l’inaugurazione del presepe della chiesa di Santa Maria con scambio di auguri in oratorio alle 23.30.

A Ghisalba

Aprirà la casa di Babbo Natale per consegnare le letterine dal 19 dicembre dalle 14 alle 18,30 al centro culturale san Vincenzo (piazza Garibaldi) ingresso libero. Organizza la Pro loco con il patrocinio del Comune di Ghisalba.

A Sergnano

Venerdì 20 e sabato 21 laboratori natalizi per bambini, sabato 21 Christmas show del mosaico Art&dance e domenica 22 Concerto di Natale a cura del Corpo bandistico. Lunedì 23, come da tradizione, si terrà la premiazione degli sportivi dell’anno.

A Urgnano

Mercoledì 18 dicembre alle 21 gruppo Symphony allieterà la serata in Rocca.

A Bariano

Domenica 22 dicembre si terrà il Concerto del Corpo civico musicale.

Ad Arcene

Venerdì 20 dicembre Babbo Natale compagno di classe girerà per le scuole. Martedì 24 dicembre alle 23.30 messa di Natale e a 00.30 E’ natale attorno al falò, dolci note natalizie con caldarroste e vin brulè.

