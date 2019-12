Nottata piuttosto tranquilla per i soccorritori della Bassa e del Cremasco. Come riporta l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza (Areu) i soccorritori sono intervenuti a Capralba per un’aggressione.

Aggressione a Capralba

E’ successo questa notte, poco dopo le 3 in via Di Rauso. Un’ambulanza della Croce verde di Crema è intervenuta in codice giallo in seguito a un’aggressione in strada. Soccorso un 26enne le cui condizioni non erano preoccupanti e per il quale è stato disposto il trasporto in ambulanza in codice verde all’ospedale di Crema per accertamenti. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Crema per chiarire la dinamica di quanto accaduto.

