Beccata con sette chili di droga, pusher in manette. L’operazione è partita da un normale controllo in strada a Romanengo. Arrestati una 29enne pregiudicata e un 30enne incensurato a cui aveva ceduto 500 grammi di stupefacente.

Beccata con sette chili di droga

Ieri sera, 17 dicembre, i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Crema, insieme ai militari della stazione di Romanengo, hanno fermato una Fiat Punto lungo la sp 253 a Romanengo, durante un normale controllo nell’ambito dei servizi di contrasto allo spaccio di stupefacenti.

A bordo dell’auto vi era la sola proprietaria F.G., 29enne, disoccupata, pregiudicata, residente a Chieve (Cr). I militari hanno perquisito accuratamente l’auto trovando 1 kg di hashish suddiviso in 20 “panette” da 50 grammi l’una. A seguito del rinvenimento della sostanza stupefacente i carabinieri hanno effettuato due perquisizioni domiciliari nelle due abitazioni in uso alla donna, una a

Montodine e la seconda in Crema. La perquisizione ha consentito di recuperare altri 2 kg di hashish e 4 kg di marijuana oltre che materiale per la pesatura e il confezionamento dello stupefacente.

Arrestato anche un 30enne

Dalle indagini svolte dai militari è poi emerso che poco prima la donna aveva ceduto dello stupefacente a un soggetto che è stato rintracciato e identificato in B.G., 30enne, incensurato, residente a Pianengo. Quest’ultimo infatti è stato trovato in possesso di 500 grammi di marijuana nonché di due bilancini di precisione. I due soggetti sono stati quindi dichiarati in stato d’arresto e accompagnati rispettivamente alla casa di reclusione “femminile” di Brescia “Verziano” e alla Casa Circondariale di Cremona a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

