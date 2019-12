Bimbo di 3 anni ricoverato per meningite batterica: profilassi preventiva per i compagni d’asilo che frequentano l’istituto nella frazione di Villa San Carlo a Valgreghentino. Il piccolo si trova ricoverato a Bergamo dal giorno di Santo Stefano e lotta circondato dall’amore dei familiari e sorretto dai medici che si stanno prendendo cura di lui. Il bimbo ha accusato malessere durante le feste natalizie mentre la scuola era chiusa da giorni.

E’ stato visitato dai medici lecchesi e poi trasportato d’urgenza al Papa Giovanni dove è stato sottoposto con tempestività alle terapie contro la meningite di cui, al momento, non è noto il ceppo.

I ringraziamenti della famiglia

La famiglia del bimbo, che come un piccolo leone sta lottando, anche attraverso questo giornale vuole pubblicamente ringraziare sia i medici del Manzoni di Lecco che quelli dell’ospedale di Bergamo, per la prontezza dell’intervento e la professionalità con cui si stanno occupando di ora in ora di lui.

Meningite: profilassi preventiva per i compagni d’asilo

Ieri, venerdì 28 dicembre 2019, la scuola e la Ats hanno convocato le famiglie dei bimbi all’asilo per illustrare a tutti la situazione e consegnare la terapia antibiotica preventiva ai compagni. Una profilassi che, seppur opportuna, è stata adottata come scrupolo estremo visto che l’ultimo contatto tra i bambini e il piccolo colpito dalla meningite di forma batterica risale a diversi giorni prima della manifestazione della malattia. Oltre ai bimbi anche le insegnanti dell’asilo sono state sottoposte a profilassi, mente i genitori dei compagni del bimbo e chiunque sia entrato in contatto i piccoli dell’asilo durante queste feste (o lo farà nei prossimi giorni) non corre alcun pericolo di contagio. Anche per l’istituto non si è reso necessario nessun tipo di intervento visto che il batterio, fuori dal corpo, sopravvive solo pochi secondi.

