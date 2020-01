Cade dalla finestra

E’ stata portata in ospedale con contusioni di lieve entità. Poteva andare peggio per una donna 40enne di origine marocchina dopo essere caduta dalle finestra di casa. E’ successo a Crema nel pomeriggio di lunedì 6 gennaio 2020 intorno alle 17.

Il litigio e il volo

L’incidente sarebbe avvenuto al culmine di una lite avvenuta con il marito. Una banale discussione che dalle parole è passata ben presto ai fatti. I due si sarebbero strattonati più volte. La donna perde l’equilibrio e sfonda la finestra precipitando dal primo piano dell’abitazione. Un volo fortunatamente di pochi metri e conclusosi su una tettoia in plexiglass. A soccorrere la donna, facendola scendere dalla tettoia, sono stati i Vigili del fuoco di Crema giunti sul posto.

Sentito il marito

Mentre la donna veniva portata in ospedale in condizioni non preoccupanti, sul posto si sono portati anche i carabinieri. I militari dopo aver ascoltato alcuni testimoni, che avrebbero confermato il litigio tra i due, hanno portato il marito 46enne della donna in caserma per essere ascoltato. La sua posizione è ancora al vaglio degli inquirenti. Presente in casa durante il fatto anche la figlia minorenne.