Un ragazzo e una ragazza entrambi di 15 anni sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio, lunedì 30 dicembre, a Vailate in via Martiri della Libertà. Uno dei due è grave: i soccorritori sono arrivati sul posto in codice rosso.

Caduti dal motorino

Stando alle prime informazioni, i due sono caduti da un motorino. Sul posto due ambulanze della Casirate soccorso e della Croce bianca di Rivolta in codice giallo. Dopo i primi accertamenti, uno dei due equipaggi ha confermato il livello di urgenza mentre l’altro l’ha alzato a rosso. Il più grave è il ragazzino ma non è in pericolo di vita, l’amica invece ha riportato traumi alle gambe.

