Erano stati sorpresi con oltre due etti di hashish in auto, nella notte tra venerdì e sabato. Al processo per Direttissima, i due pusher sono stati condannati a 16 mesi di reclusione, pena sospesa, e a quattromila euro di multa. Avevano con sé 2410 euro in contanti.

Hashish, 19enni arrestati

La sentenza è stata pronunciata davanti al Tribunale di Cremona sabato mattina, per direttissima. Protagonisti, i due spacciatori arrestati a Pandino da una pattuglia della Radiomobile di Crema, che stava effettuando un servizio di controllo del territorio lungo la Sp472. I due soggetti, giovanissimi, hanno solo 19 anni e sono incensurati. Fermati a un posto di blocco, erano stati perquisiti e dal controllo erano spuntati i pezzi di “fumo” per un peso complessivo di ben 206 grammi. Quindi l’arresto e la notte nelle celle di sicurezza della compagnia di Crema, prima di comparire di fronte al giudice nella mattinata di sabato.

TORNA ALLA HOME