Notte movimentata per i soccorritori del Cremasco e nella Bassa. Un grave incidente a Spino d’Adda ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Una ragazza di 17 anni a Martinengo invece è finita in ospedale con i sintomi di una presunta intossicazione da alcool.

Frontale

Intorno alle 22 sulla Paullese, all’altezza di Spino d’Adda, due auto si sono scontrate con violenza. Tre persone ferite, trasportate negli ospedali di Rozzano, Cremona e Lodi. Per uno di loro, un 42enne di Dovera, è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso.

Intossicazione etilica

A Martinengo una 17enne è stata soccorsa con i sintomi di una presunta intossicazione etilica. . E’ stata soccorsa in strada, in via Bologna e portata in codice giallo all’Ospedale di Romano.

