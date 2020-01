Un incidente stradale a Pianengo e un ciclista investito all’alba nella zona industriale di Filago. Ecco gli interventi della notte nella nostra zona.

Pianengo, ferito 37enne in un incidente

Brutto incidente questa notte nel Cremasco, a Pianengo, attorno alle 5.20. In via Ugo La Malfa un uomo di 37 anni è rimasto ferito dopo aver perso il controllo del proprio veicolo. E’ stato soccorso in codice rosso ma fortunatamente le sue condizioni – dopo i primi accertamenti sul posto – sono state giudicate non gravi e il 37enne è stato portato in ospedale a Crema in codice verde.

Investito in zona industriale

Un giovane ciclista di 32 anni è stato invece investito a Filago, questa mattina pochi minuti prima delle 7 in via delle Industrie. Il ragazzo è stato soccorso in codice giallo dalla Croce rossa di Bonate e portato in ospedale.

TORNA ALLA HOME