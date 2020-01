Infortunio in cascina a Romanengo: un uomo di 53 anni è rimasto schiacciato da una mucca. E’ successo in mattinata a Romanengo.

Infortunio in cascina

Infortunio questa mattina in una cascina di Romanengo in via Albera. Un incidente che avrebbe potuto avere anche conseguenze ben più gravi. Verso le 11, un uomo di 53 anni, che si stava occupando di accudire il bestiame è rimasto schiacciato sotto il peso di una mucca improvvisamente sedutasi al suolo.

Gamba fratturata

Immediatamente allertati i soccorsi, sul posto si sono portati gli uomini del 118 con un’ambulanza della Croce verde di Soncino e un’automedica. Il ferito è stato trasportato in ospedale a Crema in codice giallo. Dalle prime informazioni giunte avrebbe riportato la frattura di una gamba. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Crema per verificare eventuali responsabilità e accertare la dinamica dell’accaduto.

TORNA ALLA HOME