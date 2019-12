E’ la cronaca nera a farla da padrona nell’anno che sta per concludersi. Ma il 2019 è stato anche un anno ricco di eventi, di politica e di momenti – come quelli legati al maltempo straordinario che si è abbattuto sulla Bassa – che non ci dimenticheremo facilmente. Raccontare un anno della Bassa in 20 step non è facile, ma possiamo conoscere insieme le 20 notizie più lette sul nostro sito nel 2019.

La notte da Fast and furious a Caravaggio il 12 ottobre. Solo che non erano in pista, ma sulla ex Statale 11 che collega a Treviglio. Sono state scene folli quelle cui hanno assistito questa notte decine di automobilisti a causa di un raduno privato di auto-tuning , il Treviglio street meet, i cui esiti sono tuttavia presto scappati di mano agli stessi organizzatori.

Il 26 giugno, pochi giorni dopo l’uscita nelle sale cinematografiche italiane di “Walking on Water”, il docufilm di Andrey Paounov che racconta la genesi e la vita di “The Floating Piers”, la polemica tra l’autore Christo e il Sabino diventa virale. Nei 100 minuti della pellicola infatti l’artista si scaglia furiosamente e a più riprese contro le istituzioni locali e il responsabile della sicurezza, ingenerosamente bollato come “un’idiota” se è vero che nonostante il flusso enorme di persone sul lago non si è verificato nemmeno un incidente.

Un disastro. La bufera che ha colpito la Bassa nel primo pomeriggio del 2 agosto, ha fatto danni ingenti un po’ ovunque ma è soprattutto Treviglio a pagare il prezzo più alto. Il PalaFacchetti, palazzetto dello sport della città e principale struttura sportiva trevigliese, è stato scoperchiato dal vento: i danni probabilmente ammontano a centinaia di migliaia di euro.

Nella notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre si spegna a Caravaggio la 38enne Rossella Paredi. Figlia dei titolari della “Armec” era molto conosciuta in città. Lascia il marito e due figli a causa di un infarto fulminante che non le ha lasciato scampo.

Angela Luparello, racconta la bruttissima esperienza che l’ha vista protagonista il 29 novembre a Ghisalba. Parrucchiera e titolare del negozio “Center Woman” di via Locatelli, è stata picchiata e percossa per un parcheggio. Nelle settimane precedenti aveva subito atti vandalici e minacce dalla vicina.

Se n’è andata il 10 novembre a 45 anni, per una malattia, una giovane mamma originaria di Arzago e residente a Casirate, Samanta Agazzi. Lascia due bimbe di 11 e 14 anni.

E il 2 settembre quando viene ritrovato per strada a Vaiano il corpo senza vita di un giovane. E’ il 18enne di Palazzo Pignano, Pietro Cioroaba , di origini rumene. Il ragazzo, di cui non si avevano notizie dal sabato sera, è stato investito mentre tornava dal Magika di Bagnolo da un pirata della strada che poche ore dopo si è costituito e ha confessato.

Il 9 maggio arriva la tremenda notizia: Gabriele Raffa, 15 anni, non ce l’ha fatta. La domenica era stato travolto da un’auto all’incrocio tra la Provinciale 472 e via Lodi a Treviglio.

E’ morta il 30 agosto per un tumore al cervello scoperto solo pochi giorni prima. Elena Vismara, 43 anni, mamma di una bimba, era riuscita a sopravvivere a un devastante tamponamento con un Tir sei anni fa, sulla Rivoltana.

Ryanair, i primi Boeing 737 Max entreranno in servizio a Orio al Serio. Dei 58 previsti in primavera ne arriveranno una trentina, probabilmente tra gennaio e febbraio 2020 e i primi si alzeranno in volo dallo scalo bergamasco. La notizia era stata diffusa a ottobre ma nelle scorse settimane Boeing ha annunciato lo stop temporaneo, a partire da da gennaio 2020, della produzione del 737 Max.

Una notizia che ha lasciato tutti sotto shock. Mario Aquilino, o meglio Max come amava farsi chiamare, è morto improvvisamente nella notte tra il 16 e il 17 settembre a causa di un malore fatale che non gli ha lasciato scampo.

Ha preso fuoco durante un intervento chirurgico. Incredibile quanto accaduto a un pensionato di Caravaggio, classe 1954, che a giugno è finito direttamente da una sala operatoria dell’Ospedale di Treviglio al Niguarda di Milano, a causa delle serie ustioni riportate durante quello che doveva essere un intervento di routine.

Uno scenario da film del’orrore quello che si è presentato davanti agli occhi degli agenti appena sono entrati nel forno – laboratorio di Romano, lo scorso marzo. Sul pavimento, insieme alle ceste contenenti il pane appena sfornato c’erano disseminate trappole per topi, con tanto di colla pesticida.

L’attività investigativa dei Finanzieri si è concentrata su cinque dottori che, pur avendo scelto di operare in regime libero-professionale all’interno di ospedali pubblici – cosiddetto regime intramoenia – assicurandosi così un’indennità di esclusività pari complessivamente a 200mila euro in aggiunta agli stipendi, in realtà esercitavano la professione sanitaria anche all’esterno. La notizia, diffusa a maggio, aveva coinvolto medici di Seriate e Treviglio.

Un cataclisma politico nel giugno romanese. L’ennesimo, peraltro, dopo una campagna elettorale giocata a colpi di comunicati stampa al vetriolo. Questo l’effetto della notizia dell’apparentamento tra il candidato sindaco del centrodestra Romualdo Natali (che sfiderà il sindaco uscente di centrosinistra Sebastian Nicoli al secondo turno, domenica) con il Polo civico guidato da Luciano Dehò.

Un colossale scambiatore di calore da 332 tonnellate, lungo 28,4 metri e dal diametro di quasi quattro. Se vi siete chiesti cosa fosse quel bestione di acciaio che a settembre ha attraversato prima l’Isola e poi la Bassa bergamasca, ecco la curiosa risposta.

L’assassino, il marito Maurizio Quattrocchi, 47 anni, l’ha attesa sotto casa e l’ha colpita con diverse coltellate. Poi si è dato alla fuga. Quando i soccorritori, allertati dalla sorella della vittima, sono arrivati sul posto, per la donna, Zanaida Solonari, 36 anni, non c’era più nulla da fare.

E’ stato colpito da un arresto cardiaco mentre si trovava nel cortile del suo condominio a Treviglio. Il 52enne è stato salvato dalla vicina di casa 25enne, Carolina Resmini, che gli ha praticato il massaggio cardiaco.

Il 2019 era iniziato nel segno del cinema. Se qualcuno avesse notato l’attore Elio Germano (foto) in giro per Calvenzano nei giorni scorsi, non dia la colpa al troppo alcol tracannato durante le feste. C’era davvero. Perché nelle prossime settimane in paese si gireranno alcune scene del film “L’uomo senza gravità”, opera prima di Marco Bonfanti. Alcune scene sono state girate anche a Treviglio.

Non solo Salvini. Qualche giorno prima dell’arrivo a Ciserano dell’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini, lo scorso maggio anche la senatrice di Fratelli d’Italia Daniela Santanchè era stata a Zingonia per chiedere l’intervento dell’esercito per un maggiore presidio del territorio.