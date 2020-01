I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Crema, ieri 15 gennaio 2020, hanno arrestato O.O. 31enne, cittadino moldavo, pregiudicato colpito da “mandato di arresto europeo”.

Rapina in Posta a Francoforte

Le autorità tedesche hanno emesso la misura cautelare in carcere a carico dell’uomo, il 5 gennaio 2015, in seguito a una rapina commessa a Francoforte (Germania) l’8 marzo 2013. Secondo le autorità tedesche il moldavo e i suoi complici assaltarono un ufficio postale a Francoforte sul Meno, aggredendo l’impiegato con calci e pugni

costringendolo ad aprire la cassaforte da dove avevano prelevato contanti e valori bollati per 25mila euro. Inoltre prima di fuggire dalla scena del crimine i malviventi

avevano ammanettato l’impiegato per garantirsi la fuga.

Latitante arrestato a Crema

I carabinieri di Crema, a seguito di attività d’indagine, si sono messi sulle tracce del 31enne individuando e monitorando costantemente l’abitazione della madre

residente a Crema. Le continue verifiche nei pressi dell’abitazione hanno, infine, consentito di rintracciare e arrestare il latitante. Accompagnato in caserma al termine delle formalità di rito è stato portato in carcere Cremona a disposizione della Corte d’Appello di Brescia, competente per la decisione sull’eventuale estradizione

nel paese richiedente.

TORNA ALLA HOME