Paura nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 27 dicembre, per un grosso incidente avvenuto ad Agnadello, all’altezza dal caseificio del Cigno, sulla ex SS472 Bergamina.

Schianto sulla Bergamina

L’incidente è avvenuto attorno alle 15, ci sono due veicoli coinvolti e almeno quattro feriti. Sul posto si è precipitato il 118 in codice rosso, ma dopo i primi accertamenti sembra che nessuno dei feriti sia in condizioni particolarmente serie. Sul posto un’automedica e due ambulanze di Casirate Soccorso e Croce bianca di Rivolta, oltre ai Vigili del fuoco e ai Carabinieri. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, dopo il quale una Volkswagen è uscita di strada finendo in un campo. Risultano tra i feriti due donne di 26 anni e 60 anni e due uomini di 60 e 73 anni.

La circolazione registra pesanti rallentamenti in entrambe le direzioni. Occhio al traffico, se siete in zona.

