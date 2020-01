Paura questa notte a Dovera, sulla Sp 235 che collega Crema e Lodi. In un brutto incidente che ha visto coinvolti due veicoli sono rimasti coinvolte ben otto persone.

Schianto a tarda notte

L’incidente è avvenuto attorno poco prima delle quattro di mattina. Sul posto, in codice rosso, diventato poi verde, due ambulanze che hanno portato in ospedale a Crema e a Lodi due delle ben otto persone coinvolte, per accertamenti. Si tratta di cinque donne di 69, 60, 59, 54 e 24 anni e di tre uomini di 59, 64 e 67 anni.

