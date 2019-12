Si ferisce con un coltello, 45enne in ospedale. E’ stato trasportato al San Raffaele di Milano in codice giallo il 45enne che ieri sera, a Vailate, si è ferito con un coltello. Le sue condizioni non sono però gravi.

Si ferisce con un coltello

E’ successo ieri sera, intorno alle 20.30, in piazzale Aldo Moro a Vailate. Protagonista un 45enne, con problemi psichiatrici che vive da solo in paese. Le ferite, inferte con un coltello, infatti, sarebbero da ricondurre a un gesto di autolesionismo. Sull’accaduto indagano i carabinieri della Compagnia di Crema. Il 45enne, soccorso dal personale del 118 della Croce bianca di Rivolta è stato poi trasportato al San Raffaele di Milano non è in gravi condizioni.

