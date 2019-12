E’ uscito illeso dalla sua Ford Fiesta praticamente distrutta e irriconoscibile. E’ andata bene a un 22enne di Antegnate che ieri mattina, lunedì 16 dicembre 2019, è rimasto coinvolto in un tremendo incidente che, per fortuna, non ha avuto nessuna conseguenza.

Schianto contro un Tir

Erano circa le 8 di lunedì quando M.E., 22 anni di Antegnate, ha perso il controllo della sua auto, una Ford Fiesta bianca, mentre percorreva la ex SS 415 che collega Crema a Cremona. In prossimità di Madignano lo scontro. Violentissimo.

Il 22enne, per cause che saranno gli agenti della Polizia stradale di Crema a chiarire, ha invaso la corsia opposta finendo frontalmente contro un Tir. Uno schianto tremendo che ha riportato la Fiesta nella sua corsia facendola scontrare anche con un Land Rover che procedeva nella sua stessa direzione.

Incredibilmente il 22enne è uscito dall’abitacolo dell’auto distrutta con le sua gambe e senza aver bisogno di cure. Illesi anche i conducenti del Tir, M.C., 45 anni di San Bassano (Cr) e dell’aito, A.G., 55 anni di Cappella Cantone (Cr).

Sul posto è giunta un’ambulanza della Croce verde di Castelleone in codice rosso e un’automedica, ma nessuno dei coinvolti ha avuto bisogno di un trasporto in ospedale.

TORNA ALLA HOME