Un infarto improvviso e inaspettato si è portato via Franco Bolzoni, apprezzato fotografo nativo di Pandino che da qualche anno viveva in Liguria. Aveva 59 anni.

Addio a Franco Bolzoni

Per dieci anni aveva avuto uno studio fotografico proprio a Pandino: è lì che la passione per la fotografia ha iniziato a portarlo ad alti livelli. Poi la scelta di trasferire il suo negozio a Lodi e le collaborazioni con l’Ansa e altri quotidiani. Padre di due figli, Edoardo di 26 (anche lui fotografo) ed Erasmo 5 anni, da alcuni anni si era trasferito a Sestri Levante in Liguria dove viveva con la moglie Monica e proseguiva la sua attività di fotografo e fotoreporter.

La macchina fotografica, sua inseparabile amica, era lo strumento attraverso cui raccontava la sua visione del mondo. Amato e apprezzato sono in tanti oggi, in Liguria, come a Pandino a ricordarlo e a piangerne la scomparsa.

