Paura per una coppia di residenti in provincia di Bergamo che mercoledì sono stati travolti da una valanga a Foppolo.

Gli interventi

Una persona illesa e una con trauma a una gamba,questo il bilancio del 1° gennaio a Foppolo per una valanga.Due escursionisti, un uomo e una donna residenti in provincia di Bergamo, stavano camminando quando una valanga di neve, scivolata da sopra, per una trentina di metri, li ha parzialmente colpiti. Sul posto è arrivato un elisoccorso da Bergamo e uno da Milano, insieme all’Unità cinofila da ricerca in valanga. Allertati in supporto altri tecnici. Nel territorio della VI Delegazione Orobica CNSAS altri due interventi nella giornata di mercoledì 1° gennaio. Entrambi nella zona di Gandino, uno per una distorsione e l’altro per una persona che stava poco bene ed è stata accompagnata all’ambulanza, sul posto CNSAS e Carabinieri Forestali.

