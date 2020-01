Il Gruppo fotografico di Offanengo in collaborazione con la commissione biblioteca organizza un corso base di fotografia: sapere – fare – saper fare fare – far sapere.

Fotografia, che passione!

Il corso è costituito da quattro lezioni serali teoriche di due ore ciascuna, dalle 21 alle 23, in via della Collegiata 2 a Offanengo, dietro il campanile. Questo il calendario degli incontri: mercoledì 5-12- 26 febbraio e mercoledì 4 marzo. A seguire correzioni foto e foto in studio con modella o per chi vorrà. La quota di iscrizione è di 60 euroeE comprende anche la tessera socio per il 2020 per partecipare a tutte le serate e iniziative del gruppo. Iscrizioni in biblioteca o direttamente sul sito www.gfoffanengo.it, termineranno raggiungimento di massimo 25 adesioni. Si risparmiano 40 euro se si partecipa con un figlio di massimo 18 anni compiuti. All’interno del corso c’è già in programma un workshop pratico di fotografia di teatro. Per maggiori informazioni sul corso e le attività del gruppo chiamare in biblioteca allo 0373 24 40 84 o al 349 85 01 778, oppure scriver a gfoffanengo@gmail.com.

