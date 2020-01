Diventare carabinieri, il capitano Meriano sale in cattedra. E’ tempo di scegliere la propria strada per il futuro e anche l’Arma dei carabinieri si “mette in mostra” per spiegare agli studenti come si diventa carabinieri.

Diventare carabinieri

Per farlo, il capitano Giovanni Meriano comandante della Compagnia di Crema, nei giorni scorsi è salito in cattedra e ha parlato agli studenti di quinta dell’istituto Sraffa di Crema.

Nel corso dell’incontro è stata descritta agli alunni qual è l’attività dei carabinieri e il ruolo svolto in risposta ai bisogni delle persone. In particolare, qual è il ruolo dell’Ufficiale dei carabinieri all’interno di una comunità e in che modo è possibile partecipare attivamente alla vita del territorio. È stata anche l’occasione per presentare il concorso, per l’ammissione al 202esimo Corso dell’Accademia per la formazione di base degli Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, che verrà illustrato anche nella giornata di open day della caserma cremasca.

Il lavoro della Benemerita

Una professione, ha specificato il rappresentante dell’Arma ai ragazzi che hanno voluto assistere all’incontro, sempre più innovativa che si avvale del supporto tecnologico richiedendo in chi si approccia a entrare, dinamismo e competenza, in grado di offrire formazione, indipendenza, possibilità di esperienza su tutto il territorio nazionale. Per quanto riguarda il concorso per ufficiale, ha aggiunto il capitano, questo consente il conseguimento di una laurea e ulteriori possibilità di crescita. Nei prossimi giorni la scuola organizzerà altri incontri con le Forze Armate, al fine di presentare agli alunni che ne saranno interessati, le possibilità offerte ai giovani al termine della frequenza scolastica.

