Due anni senza infortuni. E’ l’importante traguardo raggiunto dalla cementeria di Calusco d’Adda in provincia di Bergamo, dove a fine 2019 è stato stilato un bilancio di questo importante traguardo.

Alla base di questa performance, la promozione di una cultura del lavoro che coinvolge ogni protagonista della filiera produttiva, dai dirigenti agli addetti alle macchine, fino alla cava da cui viene estratta la materia prima.

Abbiamo incontrato i protagonisti dell’impianto Italcementi, per conoscere da vicino processi e metodi messi in atto in questi anni, oltre alle iniziative attese in futuro.