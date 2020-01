A un anno e mezzo dalle elezioni amministrative 2021 a Rivolta qualcosa comincia a muoversi nei diversi schieramenti.

Elezioni amministrative 2021

In campo potrebbe tornare una vecchia conoscenza della politica rivoltana come il leghista Paolo Cremascoli, mentre vi irrompe un volto nuovo che non mancherà di vivacizzarla: l’ex insegnante della scuola materna Clara Pacella. Per «Rivoltiamo», attuale maggioranza, la corsa alla poltrona di sindaco dovrebbe essere appannaggio di Elisabetta Nava, a meno che la dolce attesa non cambi le cose.

