Botta e risposta fra maggioranza e opposizione sullo stato di via dei fichi e di via Kennedy. Il vicesindaco rassicura: verifiche in agenda.

“Provocazione insulsa”

L’Amministrazione di Vailate ha risposto all’interpellanza del consigliere Antonio Benzoni sullo stato di salute di via dei fichi e via Kennedy.

“L’amministrazione comunale ha dato mandato all’ufficio tecnico di effettuare le necessarie verifiche – ha detto il vicesindaco Pierangelo Cofferati – Del tutto inutile polemizzare, non cadremo certo in provocazioni insulse. Il fatto di trasmettere una interrogazione alla stampa prima ancora di avere un riscontro la dice lunga sul modo di agire”.

Area da collaudare

Nonostante si tratti di una zona piuttosto frequentata, per via della presenza della scuola dell’infanzia, l’area in questione non è ancora stata collaudata. Solo dopo l’analisi dell’Ufficio tecnico e l’incontro con il lottizzante si potrà stabilire l’ordine di priorità e i tempi degli interventi.

“Ogni approfondimento sarà fatto dall’Ufficio tecnico – ha concluso Cofferati – Non possiamo ad oggi fornire un dettaglio esaustivo”.

